Mercato - PSG : Un énorme coup de tonnerre en vue avec Neymar ?

Publié le 7 avril 2021 à 8h15 par Th.B. mis à jour le 7 avril 2021 à 8h23

En cas d’éventuel retournement de veste de Neymar qui semble pourtant bien parti pour prolonger et non pour revenir au FC Barcelone, le PSG penserait sérieusement à faire confiance à Ousmane Dembélé pour remplacer le Brésilien.

Tout semblait quasi bouclé pour la prolongation de contrat de Neymar. Lui qui est actuellement lié jusqu’en juin 2022 au PSG, Leonardo et la direction sportive parisienne semblait avoir fait un grand pas vers un accord pour un nouveau deal avec le clan Neymar pour un contrat qui n’expirerait qu’en juin 2026. Cependant, le10sport.com vous révélait le 19 mars dernier que contrairement à ce qui circulait dans la presse, un accord total avec la star auriverde n’était pas encore à déclarer, bien que les deux parties n’étaient alors plus très loin d’un accord. Entre temps, le feuilleton Lionel Messi a pris un énorme tournant avec l’élection de Joan Laporta à la présidence et la bonne dynamique administrée par l’entraîneur Ronald Koeman au groupe du FC Barcelone. De quoi relancer sa prolongation de contrat ainsi que celle de Neymar ? ARA assurait dernièrement, avant que ce soit confirmé par El Chiringuito , que Neymar se poserait de sérieuses questions sur son avenir au PSG, lui qui compterait de nouveau jouer aux côtés de Lionel Messi avant que ce dernier ne raccroche les crampons. Un énorme coup de tonnerre pourrait donc avoir lieu pour Neymar, ce qui engendrerait un éventuel retour au FC Barcelone.

Dembélé pour remplacer Neymar ? Ça prend de l’ampleur à Paris !