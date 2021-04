Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le FC Barcelone a tranché pour l’avenir d’Ousmane Dembélé !

Publié le 7 avril 2021 à 11h15 par H.G.

Tandis qu’Ousmane Dembélé a dernièrement été annoncé dans le viseur du PSG, le FC Barcelone n’aurait pour l’heure pas la moindre intention de se séparer de son ailier tricolore.

Ce printemps 2021 a un parfum d’été 2019. En effet, alors que tout indiquait que Neymar se dirigeait vers une prolongation de son contrat au PSG pour quatre saisons supplémentaires, la presse catalane a décidé de relancer le feuilleton entourant l’avenir de l’attaquant brésilien de 29 ans. Selon celle-ci, l’ancien joueur de Santos aurait paralysé sa prolongation à Paris, comprenant que Lionel Messi a maintenant des chances de rester au FC Barcelone et non de le rejoindre à Paris. En conséquence, les envies d’ailleurs de Neymar seraient de retour, et ce à un peu plus d’un an de la fin de son contrat au PSG. Ainsi, l’avenir du natif de Mogi das Cruzes pourrait s’écrire en pointillés au sein du club parisien, et les dirigeants de l’écurie pensionnaire du Parc des Princes aurait d’ores et déjà choisi de cibler Ousmane Dembélé pour éventuellement le remplacer.

Ronald Koeman et Joan Laporta veulent conserver Ousmane Dembélé