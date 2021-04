Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Neymar, Haaland… Griezmann a les idées claires pour son avenir !

Publié le 7 avril 2021 à 13h30 par Th.B. mis à jour le 7 avril 2021 à 13h38

Antoine Griezmann pourrait quitter le FC Barcelone à l’intersaison, le président Joan Laporta ayant d’autres projets dont Erling Braut Haaland. Néanmoins, le principal intéressé a la volonté de poursuivre son aventure au Barça.

Arrivé à l’été 2019 en provenance de l’Atletico de Madrid, Antoine Griezmann est sur des montagnes russes depuis son premier match au FC Barcelone. Malgré ses 15 buts toutes compétitions confondues la saison passée, Antoine Griezmann n’a pas fait l’unanimité auprès des supporters et des dirigeants. Malgré 2 bons mois de bonne facture, et particulièrement en ce début d’année 2021, Griezmann n’aurait pas convaincu Joan Laporta. Le nouveau président serait préparé à se débarrasser du champion du monde ainsi que de Clément Lenglet ou encore Samuel Umtiti dans l’optique de générer des fonds et d’attirer Erling Braut Haaland au FC Barcelone à l’intersaison. Néanmoins, selon la journaliste Marta Carreras de Catalunya Radio , un départ ne serait pas dans les plans de Griezmann. « Le joueur est à l'aise et n'envisage pas de partir. Il a encore 3 ans de contrat et avoue se sentir très calme sur son avenir. Le Barça le voit comme l'un des candidats à partir cet été ». Et ces dernières heures, un deal pour le retour de Neymar serait dans les tuyaux. Mais encore une fois, Griezmann ne serait pas intéressé.

Que ce soit pour Haaland ou Neymar, Griezmann ne compterait pas bouger…