Mercato - Real Madrid : Un joueur de Zidane interpelle Vinicius Jr pour son avenir !

Publié le 7 avril 2021 à 19h00 par B.C.

Interrogé sur Vinicius Jr, auteur d’un doublé face à Liverpool (3-1) ce mardi, Ferland Mendy espère que l’attaquant brésilien se donnera les moyens de s’imposer au Real Madrid à l’avenir.

Régulièrement critiqué pour son irrégularité, Vinicius Jr a fait fort ce mardi face à Liverpool. Grâce à son doublé, le Brésilien de 20 ans a permis au Real Madrid de prendre une option sur la qualification en s’imposant 3-1, en quart de finale de la Ligue des champions. Une belle réponse de l’attaquant à ses détracteurs qui a notamment ravi Emilio Butragueño, directeur des relations institutionnelles du Real Madrid : « Nous sommes très contents de lui, il travaille dur et a beaucoup de personnalité. C'était son match. Il marque deux buts, et quels buts. C’est quelqu’un d’intelligent et il le mérite. (…) Nous sommes heureux avec Vini. C'est un garçon qui a une grande personnalité et qui travaille dur. Nous pensons qu'il sera quelqu’un d’important au Real Madrid pour de nombreuses années. »

« J’espère qu’il fera le travail pour être l’avenir du Real »