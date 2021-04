Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Cette annonce fracassante sur l’avenir de Vinicius Jr !

Publié le 7 avril 2021 à 17h00 par B.C.

Régulièrement annoncé sur le départ, notamment pour permettre au Real Madrid de financer l’arrivée de Kylian Mbappé, Vinicius Jr s’est montré décisif ce mardi en inscrivant un doublé face à Liverpool (3-1). A l’issue du match, Emilio Butragueño a fait passer un gros message sur l’avenir de l’attaquant.

Alors qu’il fêtera ses 21 ans cet été, Vinicius Jr dispute déjà sa troisième saison au Real Madrid. L’attaquant brésilien est promis à un bel avenir, mais ses prestations irrégulières le placent régulièrement au coeur des critiques et des rumeurs de transfert. En effet, le club merengue a été frappé de plein fouet par la crise du Covid-19 et cherche à renflouer ses caisses, notamment pour maximiser ses chances dans le dossier Mbappé. Ainsi, un possible départ de Vinicius Jr est évoqué par plusieurs médias espagnols. Alors que le jeune attaquant auriverde s’est illustré ce mardi en Ligue des champions avec un doublé face à Liverpool (3-1), Emilio Butragueño, directeur des relations institutionnelles du Real Madrid, a tenu à rappeler l’importance qu’avait Vinicius Jr aux yeux des dirigeants.

« Nous pensons qu'il sera quelqu’un d’important au Real Madrid pour de nombreuses années »