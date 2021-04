Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Départ, prétendants… Les vérités de Bakker sur son avenir !

Publié le 7 avril 2021 à 16h10 par T.M.

Pas vraiment dans les plans de Mauricio Pochettino, Mitchel Bakker pourrait être amené à aller chercher du temps de jeu loin du PSG. Chose à laquelle le Néerlandais ne pense pas encore…

En 2019, Mitchel Bakker, laissé libre par l’Ajax Amsterdam, a posé ses valises au PSG. Après avoir attendu quelques mois pour disputer son premier match, le Néerlandais a réussi ensuite à glaner de plus en plus de minutes au point de devenir l’un des joueurs les plus utilisés par Thomas Tuchel lors de cette première partie de saison. Mais suite à l’arrivée de Mauricio Pochettino au PSG, tout a changé pour Bakker, qui se retrouve désormais avec un temps de jeu nettement moins conséquent. De quoi l’amener à se chercher un autre club pour continuer à progresser ?

« Je voudrais rester ici »