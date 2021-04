Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tuchel, Pochettino… Les confidences d’Ander Herrera !

Publié le 7 avril 2021 à 11h45 par T.M.

En janvier dernier, Mauricio Pochettino a pris place sur le banc du PSG. Un changement d’entraîneur sur lequel est revenu Ander Herrera.

Au PSG, Leonardo n’aura donc pas attendu la fin de la saison pour entamer un nouveau chapitre. Ainsi, fin décembre, le directeur sportif parisien a remercié Thomas Tuchel, qui avait pourtant encore 6 mois de contrat. Et quelques jours plus tard, c’est Mauricio Pochettino qui a été nommé entraîneur du PSG. Depuis début janvier, l’Argentin est donc aux commandes du club de la capitale et il a fallu s’adapter à ce changement d’entraîneur, de méthodes.

« Ils sont différents »