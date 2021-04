Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une ouverture colossale à l'étranger pour la succession de Neymar ?

Publié le 7 avril 2021 à 9h15 par Th.B.

Alors que le feuilleton Neymar semble totalement relancé par la presse catalane, Leonardo pourrait faire confiance à Ousmane Dembélé pour prendre la succession du Brésilien au PSG. Et là aussi, le flou régnerait autour de l’avenir du Français.

On prend les mêmes et on recommence. Lorsque ce n’est pas la presse madrilène avec Kylian Mbappé, ce sont les médias catalans qui viennent mettre du piment au PSG, mais avec Neymar. En effet, en raison du feuilleton Lionel Messi qui semble prendre un grand tournant, le capitaine du FC Barcelone se rapprochant d’une prolongation de contrat, Neymar commencerait à douter de sa propre prolongation au PSG quasi bouclée pour 2026. Et un retour au FC Barcelone pour qu’il puisse rejouer aux côtés de Messi serait une possibilité d'après la presse catalane, au même titre qu’une arrivée d’Ousmane Dembélé au PSG pour prendre la succession de Neymar en cas de départ. Et Leonardo aurait une belle carte à jouer puisque le champion du monde se trouve dans la même situation contractuelle que Neymar et dans des négociations beaucoup moins avancées pour sa prolongation.

Dembélé, à l’Ouest rien de nouveau au Barça ?