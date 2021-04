Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une grosse complication pour le départ de Griezmann ?

Publié le 7 avril 2021 à 11h00 par T.M.

Cet été, le FC Barcelone pourrait bien chercher à se séparer d’Antoine Griezmann. Pour autant, le départ du Français devrait être une mission très compliquée pour Joan Laporta et ses collaborateurs.

L’avenir d’Antoine Griezmann s’écrit-il encore au FC Barcelone ? Alors que le Français finit sa deuxième saison en Catalogne, cela pourrait également être sa dernière. En effet, de plus en plus, il est question d’un possible départ lors du mercato estival. Une vente de Griezmann serait notamment bien vue afin de financer le recrutement rêvé par Joan Laporta. D’ailleurs, selon les dernières informations en provenance d’Espagne, le Barça aurait déjà lancé les grandes manoeuvres pour le futur départ de l’international français. Mais dans cette entreprise, les Blaugrana devraient rencontrer certains obstacles.

Un transfert loin d’être amorti !