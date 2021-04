Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ça se bouscule en coulisses pour Ousmane Dembélé !

Publié le 7 avril 2021 à 18h45 par H.G.

Alors que le PSG est annoncé sur les traces d’Ousmane Dembélé, le club de la capitale serait loin d’être le seul club intéressé par la perspective d’enrôler l’international français.

Sous contrat jusqu’en juin 2022 au FC Barcelone, Ousmane Dembélé voit son avenir être au centre de l’attention ces derniers temps. En effet, alors que le club catalan souhaiterait le prolonger jusqu’au 30 juin 2025, le temps presse pour le Barça dans la mesure où il faudra absolument l’avoir prolongé d’ici cet été pour ne pas prendre le risque de le voir partir libre un an plus tard. En ce sens, le FC Barcelone serait prêt à le mettre en vente au cours de la prochaine fenêtre estivale des transferts si jamais il n’a pas paraphé de nouveau bail. Une occasion que ne voudrait pas manquer le PSG, lui qui est annoncé sur les traces d’Ousmane Dembélé ces derniers temps dans l’optique de compenser un possible départ de Neymar.

Trois autres clubs intéressés par Ousmane Dembélé ?