Mercato - Real Madrid : Critiques, rumeurs… Vinicius Junior monte au créneau !

Publié le 7 avril 2021 à 13h00 par Th.B.

Critiqué pour son rendement et annoncé comme étant un potentiel sacrifié pour financer le mercato estival du Real Madrid, Vinicius Junior a répondu de la meilleure des manières en inscrivant un doublé face à Liverpool. Le Brésilien a pris la parole pour évoquer sa situation.

Étant la cible des critiques en Espagne, en attestent les déclarations des journalistes présents sur le plateau d’ El Chiringuito notamment, Vinicius Junior ne semblerait plus être un élément indéboulonnable de l’effectif de Zinedine Zidane à l’avenir. En effet, depuis son arrivée en 2018, l’international brésilien ne répondrait pas aux attentes placées en lui. Au point de le sacrifier cet été dans le cadre de l’opération Kylian Mbappé ? C’est du moins ce qu’Ok Diario révélait mardi alors que Mohamed Salah, un profil apprécié au Real Madrid, pourrait lui aussi être vendu par Liverpool pour des raisons économiques.

« Les gens de l'extérieur parlent, mais je continue à travailler »