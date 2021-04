Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une décision fracassante bientôt prise pour Ousmane Dembélé ?

Publié le 7 avril 2021 à 17h15 par B.C.

Alors qu’il parvient enfin à s’illustrer durablement au FC Barcelone, Ousmane Dembélé voit tout de même son avenir s’écrire en pointillé, en raison de sa situation contractuelle.

Cette saison, Ousmane Dembélé revit. L’international français est enfin épargné par les blessures et peut briller avec le FC Barcelone, comme cela a été le cas ce lundi, avec son but décisif face à Valladolid (1-0). Après la rencontre, Ronald Koeman n’a pas caché tout le bien qu’il pensait de son attaquant, souvent critiqué depuis son arrivée en 2017. « Il nous apporte beaucoup avec sa vitesse dans les situations de un contre un et il a joué à tous les postes. Il est meilleur physiquement, la clé de sa saison a été sa constance dans son travail. Bien sûr que je voudrais qu’il reste avec nous », a-t-il indiqué. En effet, la question de son avenir revient souvent sur la table, puisque Ousmane Dembélé est lié au Barça jusqu’en juin 2022 et n’a pas encore trouvé d’accord avec son club pour prolonger, ce qui pourrait le pousser vers la sortie. De plus, le PSG est annoncé sur les traces de l'attaquant français en vue du prochain mercato estival...

Dembélé, une prolongation ou un départ ?