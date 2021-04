Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une issue inéluctable dans le dossier Mbappé ?

Publié le 7 avril 2021 à 17h45 par La rédaction

Dans son édition de mardi, le quotidien l’Equipe a livré des informations sur le dossier Mbappe, qui permettent de tirer certaines conclusions claires. Analyse.

Dans son édition du jour, le quotidien l’Equipe affirme que Kylian Mbappe constitue bel et bien la grande priorité de recrutement du Real Madrid, devant Erling Haaland, ce qui signifie que si le club doit opérer un choix faute de pouvoir financer les deux opérations cet été, il privilégiera le deal Kylian Mbappe.

SI le Real privilégie Mbappe…

A la lecture de ces informations, une conclusion s’impose de manière quasiment automatique : le transfert de l’attaquant français au Real Madrid cet été apparaît presque inéluctable. En effet, l’attitude du clan Mbappe depuis plusieurs mois, repoussant les différentes approches pour prolonger, démontre qu’il privilégie un transfert en fin de saison, à un an de la fin de son contrat. La seule incertitude tenait donc dans la capacité du Real à financer à la fois le transfert de Mbappe et de Haaland. Maintenant qu’il est confirmé que Madrid privilégiera le Français, alors plus rien ne semble devoir empêcher la concrétisation du transfert de Mbappe au Real cet été.