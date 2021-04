Foot - Mercato - Barcelone

Mercato : Un recrutement totalement dingue pour le Barça !

Publié le 7 avril 2021 à 15h50 par La rédaction mis à jour le 7 avril 2021 à 15h52

Discret sur les derniers mercatos, le Barça compte se rattraper cet été. Malgré sa dette, le club catalan veut frapper fort et des gros noms sont ciblés.

Largué financièrement, le Barça n’a pas pu recruter comme à son habitude l’été dernier. La seule venue très onéreuse est celle de Pjanic et elle a été directement compensée par le départ d’Arthur. Et même s’ils ont su travailler intelligemment en ramenant en Catalogne des jeunes talents comme Trincao et Pedri, un joueur majeur n’a pas été remplacé. Le départ de Luis Suarez pour la modique somme de 5 millions d’euros a fait beaucoup de bruit, surtout que personne ne lui a succédé. Pourtant, la piste Depay a été étudiée pendant longtemps. Mais sans succès. Et heureusement pour le club catalan, ils ont réussi à éviter le départ de Lionel Messi. Maintenant, l’arrivée à la présidence de Joan Laporta change totalement la donne. Plus stable politiquement, le club catalan est ambitieux et cible de gros noms. Sportivement, cette saison est également très encourageante. Pour la première année de Ronald Koeman, le Barça est beaucoup mieux dans le jeu et les résultats suivent. Privés de titre l’an dernier, les Catalans viennent de revenir à un petit point de l’Atletico de Madrid, leader de la Liga. Pour autant, la dette du club est toujours à 1,173 milliard d’euros. Ce qui obligera Joan Laporta à se débrouiller au mieux pour satisfaire ses supporters…

Un acheté, trois gratuits ?