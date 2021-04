Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ousmane Dembélé a fixé une grosse condition pour son avenir !

Publié le 7 avril 2021 à 21h15 par B.C.

Alors que le FC Barcelone souhaiterait prolonger Ousmane Dembélé, ce dernier voudrait obtenir une revalorisation salariale de la part de son club, ce qui pourrait précipiter son départ.

Alors qu’il parvient enfin à briller durablement au FC Barcelone, Ousmane Dembélé voit son avenir s’écrire en pointillé. L’international français est lié au club culé jusqu’en juin 2022, et Joan Laporta n’aurait pas l’intention de le laisser entrer dans sa dernière année de contrat sans réagir. Ainsi, les deux parties devraient rapidement évoquer l’avenir, et si aucun accord n’était trouvé d’ici cet été, un départ d’Ousmane Dembélé ne serait clairement pas à écarter. Le FC Barcelone cherche en effet à renflouer ses caisses pour se montrer actif lors du prochain mercato, et plusieurs prétendants seraient déjà à l’affût, à l’instar du PSG et de Manchester United.

Dembélé voudrait être augmenté !