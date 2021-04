Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Quand Benzema évoque le dossier Lionel Messi...

Publié le 8 avril 2021 à 15h45 par La rédaction

Annoncé avec insistance dans le viseur du PSG, Lionel Messi aurait finalement décidé de rester au FC Barcelone la saison prochaine. En attendant d'en savoir davantage sur l'issue de ce feuilleton, Karim Benzema a souligné l'importance de l'attaquant argentin pour le Barça

Le FC Barcelone continue de lutter en coulisses pour fixer l'avenir de Lionel Messi. En fin de contrat en juin prochain, l'Argentin n'a pas encore prolongé avec le club catalan et de nombreux clubs européens comme le PSG ou Manchester City envisagent d'ailleurs d'attirer gratuitement La Pulga , tant l'opportunité de recruter l'un des meilleurs joueurs du monde est alléchante. Cependant, Lionel Messi aurait définitivement tranché concernant son avenir. Si rien n'est encore officiel, la star du FC Barcelone se serait décidé à rester en Catalogne la saison prochaine selon El Chiringuito . Une merveilleuse nouvelle pour Joan Laporta, tant l'importance du joueur sur le terrain est grande. Et ce n'est pas au Real Madrid qu'on dira le contraire.

« Il est tellement important pour Barcelone, sur tous les points »