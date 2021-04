Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Laporta à l'origine d'un coup de tonnerre pour Messi ?

Publié le 8 avril 2021 à 12h15 par A.M.

Alors que Lionel Messi aurait finalement décidé de rester au FC Barcelone et d'y prolonger, Joan Laporta aurait bien eu un rôle crucial dans le choix de La Pulga.

L'été dernier, Lionel Messi avait pris une décision fracassante pour son avenir. Le sextuple Ballon d'Or avait effectivement décidé de quitter le FC Barcelone en activant une clause lui permettant de partir libre à la fin de chaque saison. Toutefois, Josep Maria Bartomeu s'est opposé à ce départ, prétextant qu'avec la crise sanitaire et le report des championnats, la fin de la saison avait été décalée, rendant la clause caduque. Une situation qui a rendu les relations encore plus conflictuelles entre Lionel Messi et sa direction. Et c'est la raison pour laquelle, un départ de La Pulga était toujours envisageable à l'issue de son contrat en juin prochain.

Laporta a tout changé