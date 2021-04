Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un joueur de Zidane pourrait plomber l’opération Mbappé !

Publié le 8 avril 2021 à 18h45 par B.C.

Alors que l’intérêt du PSG pour Vinicius Jr serait vu d’un bon oeil par le Real Madrid afin de mettre la main sur Kylian Mbappé, l’attaquant brésilien pourrait plomber les plans de Florentino Pérez.

Au sein du Real Madrid, le cas Vinicius Jr susciterait quelques interrogations. Ce mardi soir, après le doublé du Brésilien face à Liverpool, le directeur des relations institutionnelles Emilio Butragueño a tenu des mots forts à l’égard de l’attaquant : « Nous sommes heureux avec Vini. C'est un garçon qui a une grande personnalité et qui travaille dur. Nous pensons qu'il sera quelqu’un d’important au Real Madrid pour de nombreuses années. » D’après OK Diario , Vinicius Jr serait effectivement apprécié au sein du club, notamment par Florentino Pérez. Néanmoins, l’attaquant n’apparaîtrait pas encore comme un élément intransférable aux yeux des dirigeants, notamment en raison de l’intérêt du PSG pour l’international auriverde. Ainsi, le Real Madrid pourrait être tenté de proposer les services de Vinicius Jr à Leonardo afin de faciliter la venue de Kylian Mbappé, mais le protégé de Zinedine Zidane pourrait en décider autrement.

Vinicius Jr veut rester au Real Madrid