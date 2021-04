Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : David Beckham vient chambouler le dossier Sergio Ramos !

Publié le 8 avril 2021 à 18h15 par T.M.

Au Real Madrid, l’avenir de Sergio Ramos reste plus incertain que jamais. Face à cela, David Beckham souhaiterait visiblement en profiter.

Plus le temps passe et plus Sergio Ramos semble se rapprocher d’un départ du Real Madrid. Cela fait maintenant de très longues semaines que le feuilleton dure et aucun accord n’a été trouvé entre l’Espagnol et Florentino Pérez pour une prolongation. Etant en fin de contrat, Ramos pourra donc partir libre à la fin de la saison et ainsi s’engager avec le club de son choix. De quoi intéresser de grosses écuries à l’instar notamment du PSG, à l’affût pour récupérer le capitaine du Real Madrid pour 0€. Mais Leonardo ne serait pas le seul à être dans ce cas.

Un avenir en MLS ?