Mercato - PSG : Une offensive de Leonardo pour Sergio Ramos ? La réponse !

Publié le 8 avril 2021 à 11h15 par Th.B.

En fin de contrat en juin prochain au Real Madrid, le PSG serait une destination probable pour le capitaine merengue à en croire la presse ibérique. Cependant, Leonardo n’aurait pas encore bougé le petit doigt.

Comme David Alaba et Sergio Agüero, Sergio Ramos voit son contrat arriver à expiration avec son club. Cependant, contrairement aux stars du Bayern Munich et de Manchester City, le capitaine du Real Madrid n’est pas encore fixé pour son avenir. En effet, Alaba et Agüero ont fait savoir que leur départs étaient prévus pour cet été et qu’ils se lanceraient un nouveau challenge ailleurs. Mais pour Ramos, la situation reste floue. Dans le cadre d’un documentaire diffusé sur Amazon Prime Video . « J’ai gagné le droit de prendre la décision que je veux. Je me sens en pleine forme et je vais jouer au plus haut niveau dans les prochaines années. Sinon, je resterai à la maison. Sinon, ça n'en vaudrait pas la peine. Le fait que je sois bien à mon âge n'est pas une coïncidence. Nous bâtissons depuis des années ». Un message qui laisserait entendre qu’une prolongation au Real Madrid serait possible, mais à ce jour, rien ne bouge du côté de Madrid ou du PSG, également intéressé par le profil de Sergio Ramos.

Pas de mouvement du PSG ou d’un autre club pour Sergio Ramos