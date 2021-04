Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tuchel pourrait jouer un terrible coup à Leonardo avec Agüero !

Publié le 8 avril 2021 à 7h45 par A.D.

Le PSG serait en concurrence avec le FC Barcelone, le Real Madrid, la Juventus, Chelsea et Manchester United pour Sergio Agüero. Malheureusement pour Leonardo, Thomas Tuchel serait bien parti pour rafler la mise avec le buteur de Manchester City.

En fin de contrat le 30 juin, Sergio Agüero va quitter Manchester City cet été. En effet, les Citizens ont déjà annoncé qu' El Kun ne sera pas retenu à l'issue de la saison. Pour rebondir, Sergio Agüero aurait la possibilité de rejoindre le PSG, le Real Madrid, le FC Barcelone et la Juventus. Toutefois, il pourrait privilégier un club de Premier League pour avoir une chance de battre le record d'Alan Shearer, meilleur buteur de l'histoire du championnat anglais avec 260 réalisations (181 pour l'Argentin). Et visiblement, Chelsea devrait profiter de l'aubaine pour accueillir Sergio Agüero lors du prochain mercato estival.

Direction Chelsea pour Sergio Agüero ?