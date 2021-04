Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo aurait trouvé la parade pour Neymar !

Publié le 8 avril 2021 à 6h45 par Th.B.

Ousmane Dembélé pourrait quitter le FC Barcelone à l’intersaison si la star offensive blaugrana ne prolongeait pas son contrat. Et le Barça pourrait se servir du champion du monde tricolore afin de rapatrier Neymar.

Et si Neymar revenait au FC Barcelone ? Alors que cette éventualité se semblait pas réalisable il y a de cela quelques semaines, le fait que Lionel Messi se rapprocherait d’une prolongation de contrat au FC Barcelone. D’après ARA , Neymar voudrait rejouer avec Messi d’ici la fin de sa carrière et de celle de l’Argentin et mettrait en stand-by sa prolongation alors que son contrat court jusqu’en juin 2022. Si jamais Neymar ne venait à partir, Leonardo aurait une petite idée pour la succession du Brésilien.

Dembélé pour remplacer Neymar ?