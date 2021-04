Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça a un argument en moins pour Neymar !

Publié le 8 avril 2021 à 4h30 par T.M.

En manque d’argent, le FC Barcelone ne pourrait compter que sur un échange de joueurs pour espérer faire revenir Neymar. Toutefois, le club catalan n’aurait pas énormément de solutions pour convaincre le PSG.

Ces derniers jours, le feuilleton Neymar est reparti pour un tour. Alors qu’on annonçait le Brésilien proche d’une prolongation au PSG, la presse catalane l’a de nouveau envoyé au FC Barcelone, où il aurait toujours l’intention de revenir pour jouer avec Lionel Messi. Toutefois, si Joan Laporta compte faire revenir Neymar, il n’aurait pas énormément de solutions. Selon les dernières informations de Sport , il n’y en aurait que 2 : soit attendre 2022 et la fin du contrat de Neymar, soit réaliser un échange de joueurs étant donné que les finances du Barça ne peuvent pas assumer une telle opération.

Griezmann ne sera pas une monnaie d’échange