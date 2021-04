Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Gros changement de cap pour Neymar ?

Publié le 7 avril 2021 à 12h45 par La rédaction

Certains éléments apportés par les médias catalans ouvrent des interrogations autour de la stratégie du PSG, notamment dans le dossier Neymar. Analyse.

Journaliste pour le média catalan RAC1 , Gerard Romero a apporté des indications obtenues du clan Neymar sur la piste Barcelone et elles offrent un éclairage très intéressant : « On dit que c’est impossible pour Neymar ? Dans le football, il n’y a rien d’impossible. Le clan Neymar me dit que c’est compliqué, mais que ce n’est pas impossible et que la prolongation n’est pas bouclée ».

Si le clan Neymar n’exclut pas un départ…

Neymar pourrait-il donc en dernier recours, et contre toute attente, rejoindre le FC Barcelone ? Cela apparaît totalement improbable. D’un point de vue financier, le Barça n’en a absolument pas les moyens. De plus, un retour de Neymar n’entre pas, a priori, dans les plans du nouveau président blaugrana, Joan Laporta. En revanche, cette confidence du clan Neymar livre un élément très intéressant, indiquant que le PSG n’avait toujours pas bouclé la prolongation de la star brésilienne et ce à tel point que l’entourage de l’attaquant brésilien n’excluait pas un transfert. Un tel délai n’est pas sans interpeler : le PSG marquerait-il un temps d’arrêt dans la prolongation de Neymar ? Cela pourrait-il marquer le signe d’une inversion de stratégie du club de la capitale ? Réponse dans les prochaines semaines.