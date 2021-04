Foot - Mercato - ASSE

EXCLU - Mercato : L’ASSE pense à un couteau suisse de Ligue 1

Publié le 7 avril 2021 à 11h50 par Alexis Bernard

En quête d’un nouveau renfort défensif, l’ASSE songe à un joueur polyvalent du Racing Club de Strasbourg, également suivi par Lyon et Monaco.

L’AS Saint-Etienne scrute le marché des défenseurs. Claude Puel aspire à recruter un renfort et le profil polyvalent d’un joueur de Ligue 1 semble le séduire. Selon nos informations, il s’agit d’Anthony Caci, défenseur du Racing Club de Strasbourg. International Espoir, ce Français de 23 ans fait partie des beaux potentiels du club alsacien et son avenir est incertain au RCSA.

Plus qu’un an de contrat…

Les dirigeants stéphanois apprécient Anthony Caci et ont coché son nom pour l’été prochain. Droitier, le joueur formé à Strasbourg est capable d’évoluer à tous les postes de la défense. Son entraîneur, Thierry Laurey, l’utilise même très régulièrement au poste d’arrière-gauche. Un talent à qui il ne reste plus qu’un an de contrat (juin 2022). Comme révélé par le10sport.com ces dernières semaines, son avenir est incertain. Courtisé par l’AS Monaco et l’OL ces derniers mois, Anthony Caci est également surveillé à l’étranger. En Allemagne, Wolfsbourg le regarde attentivement. S’il souhaite s’ouvrir les portes d’un départ cet été, il sera en position de force. Strasbourg ne prendra pas le risque de le voir partir libre dans un an. Au regard de ses performances, il est fort probable que des offres arrivent sur le bureau de Marc Keller. Après avoir vendu Kenny Lala à l’Olympiakos (Grèce) cet hiver et Mohamed Simikan au RB Leipzig (transfert qui sera effectif en juillet prochain), Strasbourg pourrait donc vendre un autre de ses défenseurs.