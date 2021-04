Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Et si Messi changeait la donne pour Agüero ?

Publié le 7 avril 2021 à 9h45 par Th.B.

Dans le viseur de Leonardo, Sergio Agüero pourrait finalement snober le PSG pour un autre club anglais une fois qu’il aura quitté Manchester City cet été. Ou tout simplement dans le but de rejoindre Lionel Messi au FC Barcelone.

Meilleur buteur de l’histoire de Manchester City, Sergio Agüero sera libre de tout contrat à l’intersaison et sait déjà qu’il ne sera pas prolongé. Et c’est le club mancunien en personne qui a officialisé le départ de celui qui est surnommé El Kun en début de semaine dernière. L’occasion pour le PSG et à d’autres clubs européens d’approcher l’Argentin et son entourage avec une offre contractuelle comme Foot Mercato l’a récemment souligné. Néanmoins, Agüero semblerait être plus ouvert à l’idée de poursuivre sa carrière en Premier League, quitte à faire une croix sur la Ligue des champions la saison prochaine.

Contrairement à Laporta, Messi n’aurait pas tourné la page Agüero