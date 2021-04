Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane a les idées claires pour son avenir !

Publié le 8 avril 2021 à 15h00 par T.M.

Alors que Zinedine Zidane pourrait ne pas continuer sur le banc du Real Madrid, il saurait d’ores et déjà où aller pour la suite de sa carrière d’entraîneur.

Après la rencontre de Ligue des Champions face à Liverpool, Zinedine Zidane n’a clairement fermé aucune porte pour son avenir. De quoi jeter un peu plus un froid concernant la suite de son aventure au Real Madrid, avec qui il est pourtant sous contrat jusqu’en 2022. Au sein de la Casa Blanca, on s’attendrait d’ailleurs vraiment à tout concernant l’avenir de Zidane, préparant même déjà un départ de ce dernier. Alors que la succession du Français seront donc à l’étude au Real Madrid, l’une des questions sera également de savoir où pourrait rebondir Zizou. Et cette question, il n’y aurait pas énormément de réponses.

La Juventus ou la France ?