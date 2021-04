Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Grande nouvelle pour l’arrivée d’Erling Haaland !

Publié le 8 avril 2021 à 17h00 par T.M.

Cet été, Erling Braut Haaland pourrait bien quitter le Borussia Dortmund. Et du côté du Real Madrid, on s’imaginerait déjà accueillir le buteur norvégien.

Sous contrat jusqu’en 2024 avec le Borussia Dortmund, Erling Braut Haaland pourrait toutefois ne pas s’y éterniser. En effet, à 20 ans, le Norvégien a déjà les plus grands clubs européens à ses pieds et les premières manoeuvres ont été lancées pour tenter de se l’offrir. Il y a une semaine maintenant, Mino Raiola et le père d’Erling Braut Haaland se sont rendus en Espagne pour y rencontrer la direction du FC Barcelone et celle du Real Madrid. Cela fait d’ailleurs de longues semaines que la Casa Blanca rêve de s’offrir celui qu’on annonce comme le futur meilleur 9 du monde. Et au Real Madrid, la confiance règnerait.

Le Real Madrid y croit !