Mercato : Le Real Madrid bluffe-t-il sur Haaland ?

Publié le 8 avril 2021 à 7h00 par La rédaction

En Espagne, certains médias affirment que l’intérêt du Real Madrid pour Haaland vise surtout à contrarier les plans du FC Barcelone. Que faut-il en penser ? Analyse.

Ces dernières heures, le journaliste d ’Eurosport Espana , Fermin de la Calle, a apporté des éléments au sujet de l’intérêt du Real Madrid pour Erling Haaland. Selon lui, la grande priorité du Real Madrid reste bien Kylian Mbappe, et non Erling Haaland. D’ailleurs, selon lui, cet intérêt du Real Madrid pour Haaland aurait surtout pour objectif de contrarier les plans du FC Barcelone, qui a fixé sa grande priorité estivale sur le buteur norvégien. Selon lui, si Florentino Pérez a accepté de recevoir Mino Raiola et le père du joueur la semaine dernière, c’est certes pour écouter les demandes contractuelles du clan Haaland, mais aussi pour mettre des bâtons dans les roues du FC Barcelone en faisant monter les enchères. Que faut-il en penser ?

Florentino Pérez vise bien Haaland

A l’analyse, il est possible que Florentino Pérez vise au passage à compliquer les plans du Barça, mais il creuse avant tout la piste Haaland dans l’espoir de finaliser le deal. Il est probable que Florentino Pérez espérait dans un premier temps boucler l’opération Mbappe cet été et le deal Haaland dans un an, lorsque la clause du joueur sera de 75 millions d’euros. Mais devant l’accélération des mouvements du clan Haaland, le président du Real Madrid a dû réagir, et il apparaît clair qu’il a bien dans l’intention d’essayer de boucler la signature du Norvégien cet été, s’il existe la marge de manœuvre financière pour cela.