Mercato - FC Barcelone : Un ancien donne un coup de main à Laporta pour Haaland !

Publié le 8 avril 2021 à 12h00 par Th.B.

Le FC Barcelone serait en course pour recruter Erling Braut Haaland, au même titre que le Real Madrid. Et une ancienne gloire du Barça pourrait bien, via son fils, permettre au club culé de se rapprocher de sa signature.

En témoignent les visites à Barcelone et à Madrid de Mino Raiola et d’Alf-Inge Haaland, un transfert d’Erling Braut Haaland chez l’un des deux géants de Liga serait une possibilité. Le FC Barcelone, via son président Joan Laporta, compterait frapper fort dans ce dossier considérablement disputé, des clubs anglais et le PSG suivant avec intérêt l’évolution de la situation du buteur du Borussia Dortmund. Certes, le BvB fait part en public de sa détermination à conserver l’international norvégien de 20 ans. Néanmoins, en coulisse, le Borussia travaillerait déjà sur sa succession.

Le fils d’Henrik Larsson pour débloquer le dossier Haaland ?