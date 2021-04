Foot - Mercato - PSG

Mercato : PSG, Real Madrid, Barça... Le feuilleton Dybala prend une nouvelle tournure !

Publié le 8 avril 2021 à 11h30 par A.C.

Sous contrat avec la Juventus jusqu’en juin 2022, Paulo Dybala attise de plus en plus de convoitises, avec notamment un intérêt prononcé du Paris Saint-Germain.

La saison de Paulo Dybala a été très compliquée. L’attaquant a en effet dû faire face à des nombreux problèmes, entre le Covid-19, un virus intestinal et plus récemment une blessure au genou. Il n’aura au total disputé que 17 rencontres toutes compétitions confondues avec la Juventus, cumulant seulement 880 minutes de jeu. Un passage à vide qui tombe mal, alors que son contrat avec la Juventus se termine dans un peu plus d’un an et que, en dépit des différentes sorties du club depuis un an, un accord semble encore très loin d’être trouvé. Car Dybala réclamerait pas moins de 10,5M€ par an selon Sky Sport , soit autant que Matthijs de Ligt, arrivé lors de l’été 2019 et plus jeune de six ans. La crise actuelle, mais surtout l’élimination prématurée de la Ligue des Champions et les différents problèmes de mercato, ne permettraient toutefois pas la Juve d’offrir un tel salaire à son numéro 10...

Le PSG et la Juve pensent toujours à un échange Dybala-Icardi

Il n’en fallait pas plus pour alerter les plus grands clubs au monde. C’est le cas du Paris Saint-Germain, qui a souvent été lié à Paulo Dybala ces dernières années. Début janvier déjà, Tuttosport révélait que Mauricio Pochettino aurait réclamé le recrutement de l’attaquant de la Juventus, à Leonardo. Ce jeudi, le quotidien reprend le dossier et assure que des discussions existeraient toujours entre le club parisien et la Juve, concernant un échange entre Dybala et Mauro Icardi. Mais le PSG n’est pas seul, puisque d’après les informations de Tuttosport et de Il Corriere dello Sport , Dybala serait également suivi par le Real Madrid, le FC Barcelone, l’Atlético de Madrid ou encore Manchester City. Selon Calciomercato.com , la Juve aurait d’ailleurs lancé un ultimatum à sa star ces derniers jours : soit il accepte un contrat au rabais, aux mêmes montants que lors de sa prolongation en 2017, soit il est libre de se trouver un nouveau club.

« Il a encore un an de contrat, mais nous voulons le garder »