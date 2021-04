Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta a tenté un incroyable coup avec… Kevin De Bruyne !

Publié le 8 avril 2021 à 8h30 par T.M.

De retour à la tête du FC Barcelone, Joan Laporta a de grands rêves pour son club, allant même jusqu’à penser à recruter… Kevin De Bruyne.

En 2015, Kevin De Bruyne quittait Wolfsburg pour s’engager avec Manchester City. Depuis, au fil des saisons, le Belge s’impose comme l’un des meilleurs joueurs du monde. Une belle histoire qui va d’ailleurs se poursuivre. En effet, ce mercredi, les Citizens ont officialisé la prolongation de De Bruyne, désormais lié jusqu’en 2025. « Je ne pourrais pas être plus heureux. Depuis que j'ai rejoint City en 2015, je me suis senti chez moi. J'aime les fans, ma famille est installée ici à Manchester et mon propre jeu s'est vraiment bien développé. Ce club est orienté vers le succès. Il m'offre tout ce dont j'ai besoin pour maximiser mes performances, donc signer ce contrat a été une décision facile à prendre », a notamment expliqué le protégé de Pep Guardiola après avoir signé son contrat.

De Bruyne ne restera qu’un rêve !