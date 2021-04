Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Agüero a choisi sa prochaine destination !

Publié le 8 avril 2021 à 1h45 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin, Sergio Agüero serait tenté par un départ au PSG, au Real Madrid, au FC Barcelone ou à la Juventus. Mais pour avoir une chance de devenir le meilleur buteur de l'histoire de la Premier League, le buteur de Manchester City serait prêt à rester en Angleterre, ce qui pourrait profiter à Chelsea.

Après 10 saisons de bons et loyaux services avec Manchester City, Sergio Agüero va faire ses valises et changer de club à la fin de la saison. Alors qu' El Kun sera en fin de contrat le 30 juin, les Citizens ont déjà annoncé qu'ils n'allaient pas le prolonger. Assuré de quitter Manchester City cet été, Sergio Agüero ne manquerait pas de pistes pour son avenir. Et malgré l'intérêt des plus grosses écuries européennes, l'international argentin pourrait rester en Premier League pour tenter de battre un record.

Sergio Agüero voudrait rester en Premier League