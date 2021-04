Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un obstacle à 36M€ pour Zidane avec Haaland ?

Publié le 7 avril 2021 à 23h00 par A.D.

Pep Guardiola pourrait jouer un terrible coup à Zinedine Zidane avec Erling Haaland. Pour mettre toutes les chances de son côté, le coach de Manchester City serait prêt à offrir un contrat de 700 000€ par semaine à l'actuel buteur du Borussia Dortmund.

Très en vue du côté du Borussia Dortmund, Erling Haaland affolerait l'Europe. En effet, le buteur norvégien serait dans le collimateur des plus grands clubs européens, dont le Real Madrid et Manchester City. Interrogé sur ce feuilleton à plusieurs reprises, Pep Guardiola a préféré rester énigmatique, bien qu'il a expliqué clairement qu'il pourrait manquer de ressources pour remplacer Sergio Agüero cet été. « Avec l'économie du football mondial maintenant, il y a plus de chances que nous ne recrutions un attaquant cet été. Avec les prix actuels, nous n'achèterons aucun attaquant. C'est impossible, nous ne pouvons pas nous le permettre. Tous les clubs en difficulté financièrement, nous aussi » , a expliqué le coach de Manchester City dernièrement avant de remettre une couche ce lundi. « C'est un attaquant exceptionnel, mais vous comprendrez aussi que je ne vais pas répondre à beaucoup de choses sur sa signature ou sa situation. Tout ce que je peux dire sur Haaland, c'est que c'est un attaquant exceptionnel. Avec l'âge qu'il a et ses chiffres, il est spectaculaire. C'est tout. À cet âge, marquer autant de buts, on n'en a pas vu beaucoup dans l'histoire. Même un aveugle pourrait voir que Haaland est un bon attaquant » , a confié Pep Guardiola en conférence de presse.

Pep Guardiola prêt à casser sa tirelire pour Haaland ?