Mercato - PSG : Le feuilleton Paul Pogba totalement relancé ?

Publié le 11 avril 2021 à 8h45 par B.C.

Sous contrat jusqu’en juin 2022 avec Manchester United, Paul Pogba est annoncé sur le départ, et plusieurs clubs suivraient sa situation, à l’instar du PSG. Mais dans le vestiaire de Manchester United, on espère que le milieu de terrain sera bien décidé à continuer l’aventure à Old Trafford.

En décembre dernier, Mino Raiola lâchait une bombe en expliquant que l’heure était venue pour Paul Pogba de plier bagage. Alors que son contrat court jusqu’en juin 2022, le champion du monde tricolore pourrait ainsi quitter Manchester United lors du prochain mercato estival, d’autant que les prétendants ne manquent pas. La Juventus, le PSG ou encore le Real Madrid seraient toujours sur les rangs pour mettre la main sur le milieu de terrain, mais chez les Red Devils , on espère encore un retournement de situation dans ce dossier.

« Personne ne veut qu’il parte »