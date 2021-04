Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Harry Kane a posé une condition pour son départ !

Publié le 11 avril 2021 à 6h15 par Th.B.

En quête de titres, Harry Kane pourrait finalement prendre la décision de quitter Tottenham cet été, et son choix serait définitif si les Spurs manquaient à décrocher un ticket pour la prochaine édition de la Ligue des champions. Le PSG est fixé.

Au printemps 2020, Harry Kane expliquait que malgré son attachement à Tottenham, son club formateur, il ne comptait pas rester chez les Spurs si le projet sportif n’était plus en adéquation avec ses attentes. Un an plus tard, rien ne semble avoir changé. En atteste la nouvelle saison blanche qui se profile pour Tottenham. Cet été, Kane soufflera sa 28ème bougie, et compterait bien claquer la porte pour assouvir sa soif de trophées ailleurs.

Un départ si il n’y a pas de Ligue des champions la saison prochaine à Tottenham