Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le Barça prêt à inquiéter Zidane pour Paul Pogba ?

Publié le 10 avril 2021 à 13h00 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin 2022, Paul Pogba pourrait être vendu par Manchester United lors du prochain mercato estival. Conscients de la situation, le Real Madrid et le FC Barcelone devraient se disputer le recrutement de La Pioche à l'issue de la saison.

Dans une situation complexe à Manchester United, Paul Pogba sera libre de tout contrat le 30 juin 2022. Dans cette optique, la direction de Manchester United pourrait prendre une décision radicale lors du prochain mercato estival. Alors qu'une prolongation ne serait pas du tout d'actualité pour Paul Pogba, les Red Devils pourraient essayer de le vendre dès cet été, et ce, pour ne pas le voir partir librement et gratuitement un an plus tard. Ce qui n'aurait pas manqué d'alarmer le Real Madrid et le FC Barcelone.

Un Clasico entre le Barça et le Real pour Pogba ?