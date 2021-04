Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un avantage pour Laporta dans le dossier Haaland ?

Publié le 10 avril 2021 à 11h00 par A.D.

Le Real Madrid et Barcelone seraient à la lutte pour le recrutement d'Erling Haaland. Grâce à Mino Raiola, le Barça pourrait avoir un gros avantage en ce qui concerne le buteur du Borussia Dortmund.

Auteur d'un première partie de saison 2019-2020 époustouflante avec le RB Salzbourg, Erling Haaland a affolé l'Europe lors du mercato hivernal de l'exercice précédent. Courtisé par les plus grands clubs, dont le Real Madrid, le buteur norvégien a décidé de poser ses valises au Borussia Dortmund en janvier 2020 pour emmagasiner du temps de jeu et parfaire sa progression. Un pari payant puisqu'il enchaine les performances XXL avec le club de la Ruhr. Etincelant depuis le début de cette saison, Erling Haaland serait toujours courtisé par les meilleurs écuries d'Europe, et notamment par le FC Barcelone et le Real Madrid. Et sur ce dossier, le Barça pourrait avoir le meilleur des alliés.

Une relation tendue entre Mino Raiola et Florentino Pérez ?