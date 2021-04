Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Haaland a pris une grosse décision pour son avenir !

Publié le 10 avril 2021 à 9h00 par A.D.

Très performant sous les couleurs du Borussia Dortmund, Erling Haaland serait dans le collimateur du Barça et du Real Madrid, entre autres. Alors qu'aucun club ne lui aurait formulé une offre correspondant à ses attentes financières, le buteur norvégien baserait son choix sur un autre critère.

Depuis le début de la saison, Erling Braut Haaland éclabousse de sa classe la Bundesliga et la Ligue des Champions. Etincelant avec le Borussia Dortmund, le buteur norvégien aurait tapé dans l'oeil des plus grosses écuries européennes, et notamment du Real Madrid et du FC Barcelone. Ultra courtisée, la pépite de 20 ans aurait déjà dressé le portrait robot du club qu'il veut rejoindre lors du prochain mercato estival.

Le critère sportif décisif pour Haaland