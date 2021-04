Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo n’aurait pas baissé les bras pour Messi !

Publié le 10 avril 2021 à 8h45 par Th.B.

Alors que Lionel Messi n’a toujours pas pris de décision pour son avenir, le PSG aurait déjà avancé ses pions pour le capitaine du FC Barcelone.

Lionel Messi ne cesse de faire parler de lui sur, et en dehors du terrain. En effet, le capitaine du FC Barcelone connaît un exercice faste d’un point de vue statistique pour ce qui pourrait être son ultime saison au Barça , son contrat courant jusqu’en juin prochain. L’élection de Joan Laporta à la présidence du Barça le 7 mars dernier semble avoir changé la donne pour l’avenir de Messi qui était annoncé sur les tablettes du PSG et de Manchester City. Une prolongation serait dans les tuyaux et serait la priorité de Laporta à l’instant T. Néanmoins, Leonardo aurait pris ses dispositions dans le dossier Messi.

Des offres du PSG et de City pour Messi ?