Mercato - PSG : Le retour de Neymar est-il vraiment possible ?

Publié le 10 avril 2021 à 5h15 par T.M.

Le retour de Neymar au FC Barcelone fait à nouveau la Une de l’actualité. Mais est-ce vraiment possible ? Réponse.

Depuis plusieurs semaines désormais, il était annoncé que Neymar allait prolonger avec le PSG. Cela semblait même quasiment acté et il ne manquait plus que l’officialisation. Mais dernièrement, tout aurait basculé. En effet, voyant Lionel Messi parti pour continuer avec le FC Barcelone, Neymar aurait stoppé toutes les discussions avec le PSG pour prolonger afin de forcer, encore une fois, son retour chez les Blaugrana. Cependant, malgré cette volonté de l’actuel Parisien, cela pourrait s’avérer plus compliqué que jamais.

Une affaire impossible ?