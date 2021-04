Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar ne lâche pas l’affaire pour Lionel Messi !

Publié le 9 avril 2021 à 17h45 par Th.B.

Après Mundo Deportivo, la presse anglaise a elle aussi tiré la sonnette d’alarme en ce qui concerne la prolongation de Neymar au PSG. En effet, le Brésilien aurait bel et bien mis en attente la signature de son contrat, et ce, pour une raison bien précise : Lionel Messi.

Lionel Messi et Neymar bientôt réunis ? Ces derniers mois, la star brésilienne du PSG avait clairement interpelée le capitaine du FC Barcelone pour que ce dernier décide de ne pas prolonger son contrat courant jusqu’en juin prochain et débarque gratuitement au Paris Saint-Germain afin de jouer à ses côtés. Finalement, avec l’élection de Joan Laporta aux présidentielles et le second souffle trouvé par l’effectif de Ronald Koeman, Messi pourrait prendre sérieusement en considération une prolongation, mettant un terme aux rêves de Neymar de jouer avec son ancien compère d’attaque du FC Barcelone. Ce qui a poussé ARA et d’autres médias ibériques à relancer le feuilleton Neymar et à remettre en cause sa prolongation de contrat qui a été convenue avec le PSG pour un bail courant jusqu’en juin 2026 comme le10sport.com vous l’a confirmé le 8 avril.

Refuser l’offre du PSG pour retrouver Messi au Barça