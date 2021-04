Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Paris prêt à accepter les demandes de Mbappé ?

Publié le 9 avril 2021 à 15h50 par La rédaction mis à jour le 9 avril 2021 à 15h56

Après un match retentissant à Munich, la prolongation de Mbappé est revenue sur la table. Mais les exigences du joueur ont évolué. Comme révélé par le10sport.com, Mbappé ne veut pas d'un contrat long et souhaite rester maître de son destin.

Après une performance historique sur la pelouse du Bayern Munich mercredi soir, le PSG est de retour à ses affaires quotidiennes : la Ligue 1 et les prolongations de Neymar et Mbappé. Pour le second, le dossier est beaucoup moins avancé que son homologue brésilien. Il n’a pour le moment pris aucune décision, mais a toujours des exigences. Tout d’abord un salaire de 30 millions d’euros. Le champion du monde français souhaite avoir les mêmes revenus annuels que Neymar. Et à un an de la fin de son contrat, cette fin de saison s’annonce mouvementée à Paris, sûr et en dehors du rectangle vert. Le PSG doit absolument être fixé sur l’avenir de sa pépite pour se placer sur le mercato. S’il veut partir, Leonardo devra trouver un acheteur dès cet été pour s’éviter le fameux départ libre l’an prochain. Kylian Mbappé est toujours suivi par son club de cœur, le Real Madrid, qui lui fait de l’œil depuis un moment. D’où l’importance du terrain sur ces derniers mois de la saison. Si Paris remporte la Ligue des Champions et conserve la Ligue 1, le joueur de 22 ans sera sûrement tenté de poursuivre son aventure parisienne. Car l’autre exigence importante de l’attaquant français, c’est la durée du contrat.

Un contrat court pour rester maître de son destin