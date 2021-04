Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino dresse un premier bilan depuis son arrivée au club !

Publié le 9 avril 2021 à 15h30 par G.d.S.S. mis à jour le 9 avril 2021 à 15h31

Nommé sur le banc du PSG en janvier dernier pour venir succéder à Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino a alterné le très bon et le moins bon depuis sa prise de pouvoir. L’entraîneur argentin livre ses vérités sur son intégration en France, et réclame déjà du temps à sa direction.

Alors que la rupture entre Thomas Tuchel et Leonardo avait atteint un point de non-retour en interne au PSG, l’entraîneur allemand a été limogé fin décembre. Quelques jours plus tard, c’est Mauricio Pochettino, libre depuis quelques mois, qui avait été officiellement nommé pour venir lui succéder. L’entraîneur argentin avait rapidement annoncé la couleur sur ses ambitions XXL pour le PSG et affichait son envie de faire franchir un cap au projet QSI, notamment en Ligue des Champions. Mais aujourd’hui, même si la campagne européenne de Pochettino se déroule pour l’instant à merveille, le club se retrouve menacé pour le titre en Ligue 1. Et forcément, le premier bilan n’est pas forcément excellent pour son entraîneur…

« Un coach a besoin de temps pour travailler »

Interrogé en conférence de presse ce vendredi, Mauricio Pochettino a fait le point sur ses trois premiers mois de règne au PSG, et il réclame du temps pour mettre ses idées en place et trouver de la stabilité dans les résultats : « C'est normal en trois mois d'avoir cette irrégularité. L'irrégularité c'est sur toute une saison. Depuis le début j'ai dit que nous voulions tirer le meilleur de l'équipe en optimisant tous les secteurs de l'équipe. On a pensé que l'équipe avait besoin d'être dirigée comme ça pour obtenir les meilleurs résultats possibles car le club a toujours pour ambition de gagner. Un coach a besoin de temps pour travailler sur le terrain et mettre en place différentes choses. Jusqu'à présent on n'a pas eu beaucoup l'opportunité de le faire. Nous sommes contents sur ces trois mois et je suis content de la structure. On doit remplir les objectifs du club », explique Pochettino. Et malgré toute son expérience acquise par le passé avec Tottenham, il refuse de comparer sa période anglaise avec ses premiers mois passés au PSG.

« Difficile de comparer avec Tottenham »