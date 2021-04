Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La grosse annonce de Pochettino sur l'avenir de Mbappé !

Publié le 9 avril 2021 à 15h10 par A.M.

Au cœur de toutes les rumeurs concernant son avenir, Kylian Mbappé a récemment assuré que cela ne le déconcentrerait pas de ses objectifs avec le PSG. Mauricio Pochettino partage cette conviction.

Après son doublé sur la pelouse du Bayern Munich (3-2), Kylian Mbappé n'a pas manqué d'être interrogé sur son avenir au micro de Sky Allemagne . Mais l'attaquant du PSG assure vouloir se concentrer sur son club : « Je ne veux pas que tout le monde commence à parler de moi et mon avenir au lieu de notre victoire. L’équipe est plus importante que moi ». Et pourtant, le temps presse puisque son contrat s'achève en juin 2022 et s'il ne prolonge pas, le PSG devra s'en séparer cet été afin d'éviter de le voir partir libre dans un an. En attendant, Kylian Mbappé continue de se retrouver au cœur de toutes les rumeurs. Mais toutes ces discussions ne le perturbent pas comme l'assure Mauricio Pochettino qui confirme évidemment que le PSG souhaite le conserver le plus longtemps possible.

«Le club veut que Kylian continue»