Mercato - PSG : Kylian Mbappe va-t-il prolonger à Paris ?

Publié le 9 avril 2021 à 8h00 par La rédaction

Kylian Mbappé dont le contrat prend fin en juin 2022, semble toujours dans le flou pour son avenir au PSG. Mais ce qui est sur, c'est que son futur fait parler partout en Europe, et surtout en Espagne. Mais que va faire le Champion du monde ?

L'avenir de Kylian Mbappé n'en finit plus de faire parler. Sous contrat jusqu'en juin 2022, l'attaquant du PSG continue de faire patienter le club de la capitale concernant sa prolongation. « Annoncer mon avenir maintenant ? Non. Je ne veux pas que tout le monde commence à parler de moi et mon avenir au lieu de notre victoire. L’équipe est plus importante que moi », confiait-il au micro de Sky Allemagne , après son doublé face au Bayern Munich (3-2). A l'inverse, Leonardo se montre de son côté optimiste : « Nous serions heureux de parler de contrats mais aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur la compétition. Nous devrons voir les choses et nous arriverons bientôt à une situation plus concrète avec eux, pour faire des annonces qui devraient vous rendre heureux. Mais pour l’instant, nous devons nous concentrer sur la compétition . » Autrement dit, il est difficile d'y voir clair pour l'avenir de Mbappé. Mais va-t-il finir par prolonger ?

L'avenir de Mbappé est toujours aussi flou