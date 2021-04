Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La grosse annonce de Kylian Mbappé sur son avenir !

Publié le 8 avril 2021 à 8h45 par T.M.

Après sa nouvelle démonstration face au Bayern Munich, Kylian Mbappé n’a pas échappé aux questions sur son avenir. Et le joueur du PSG a été très clair à ce sujet.

Comme face au FC Barcelone, Kylian Mbappé a endossé son costume de héros face au Bayern Munich. Sur la pelouse des Bavarois, le PSG a réalisé un exploit, réussissant à s’imposer (2-3) pour ce quart de finale aller et ce grâce à un très grand match de son international français. En effet, Mbappé a inscrit un doublé qui sera précieux pour le retour dans une semaine. Mais malgré cette prestation XXL, tout le monde ne pense qu’à l’avenir de l’attaquant du PSG, actuellement en pleine réflexion sur la suite à donner à sa carrière, lui qui est partagé entre prolonger ou partir.

« L’équipe est plus importante que moi »