Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar prêt à faire un beau cadeau au Real Madrid avec Mbappé ?

Publié le 9 avril 2021 à 15h15 par A.M.

Bien que la priorité du PSG soit de conserver Kylian Mbappé, en cas de non prolongation du Champion du monde, une vente au Real Madrid sera privilégiée.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, les discussions entre le PSG et Kylian Mbappé au sujet d'une prolongation de contrat bloquent toujours sur la durée du futur bail du Champion du monde. Et pour cause, l'ancien Monégasque veut rester maître de son destin et surtout de son futur transfert, ce qui passe par la signature d'un contrat court, pour une ou deux saisons supplémentaires, alors que le PSG espère blinder Kylian Mbappé jusqu'en juin 2026. Un désaccord qui pourrait bien profiter au Real Madrid.

En cas de départ, le PSG veut envoyer Mbappé au Real Madrid