Mercato - Real Madrid : Un prétendant XXL ne lâche rien pour Zidane !

Publié le 9 avril 2021 à 15h00 par La rédaction

De plus en plus proche d’un départ du Real Madrid, Zinédine Zidane fait l’objet de plusieurs convoitises. C'est notamment le cas de la Juventus, qui envisagerait très sérieusement le technicien tricolore comme le successeur d’Andrea Pirlo.

Alors qu’il est sous contrat jusqu’en juin 2022, Zinédine Zidane pourrait dire au revoir au Real Madrid plus tôt que prévu. Après une saison assez compliquée avec la Casa Blanca, l’entraîneur des Merengue pourrait envisager un départ dès cet été. Le club madrilène se préparerait en tout cas à cela et se serait déjà mis en quête d’un nouveau technicien si le pire venait à arriver. De son côté, Zinédine Zidane est courtisé par plusieurs prétendants. En effet, le mythique numéro 10 des Bleus serait vu comme le successeur de Didier Deschamps à la tête de l’Equipe de France si l’actuel sélectionneur ne prolonge pas l’aventure après la Coupe du monde 2022. Cependant, Zizou pourrait tout aussi bien rebondir dans un autre club.

La Juventus pense à Zidane comme successeur de Pirlo