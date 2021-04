Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid prépare bien un transfert légendaire pour Mbappé !

Publié le 9 avril 2021 à 14h15 par A.M.

Malgré la crise sanitaire et son impact évident sur les finances des clubs de football, le Real Madrid semble bien en mesure de financer un très gros transfert cet été. Et bien évidemment, la priorité se nomme Kylian Mbappé.

Sous contrat jusqu'en juin 2022, Kylian Mbappé est au cœur de toutes les spéculations pour son avenir. Interrogé sur son choix mercredi soir, l'attaquant du PSG a d'ailleurs esquivé la question. « Annoncer mon avenir maintenant ? Non. Je ne veux pas que tout le monde commence à parler de moi et mon avenir au lieu de notre victoire. L’équipe est plus importante que moi », assurait-il au micro de Sky Allemagne. Il faut dire que son cas est délicat puisque s'il ne prolonge pas, un départ sera inévitable cet été, mais le PSG aura probablement du mal à obtenir le prix espéré il y a encore quelques mois à cause de la crise.

Le Real Madrid a les fonds pour financer un gros transfert